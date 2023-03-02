Главное в политике 2 марта

На фронте

В Брянской области в селах Сушаны и Любечане с утра сообщили о диверсантах. Были разные данные, вплоть до того, что они взяли в заложники мирных жителей. По данным местных властей, они обстреляли автомобиль: погибли двое мужчин, мальчик 2012 года рождения ранен. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что ему провели успешную операцию. ФСБ отчиталась, что диверсанты ушли и оставили после себя мины.

СМИ сообщили, что Владимир Путин созвал срочное совещание Совбеза: он будет думать, как ответить Киеву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом отверг эти данные и сказал, что Совбез будет завтра. Путин назвал произошедшее терактом, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ответить «жестко и жестоко»‎, разбомбить все, несмотря на близость гражданских объектов. Семьи диверсантов он предложил проверить: без их поддержки такое вряд ли было бы осуществимо, считает он.

Между тем украинская сторона назвала это провокацией и посоветовала Кремлю бояться собственных партизан.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Русский добровольческий корпус»‎. В своих видеообращениях они призвали брать оружие и свергать кровавый режим Путина. Они заверили, что просто зашли в регион и никого не брали в заложники.

В Запорожье был атакован пятиэтажный дом. Известно о четырех погибших. Под завалами могут оставаться люди.

«Важные истории»‎* сообщили, что пророссийский «глава Херсонской области»‎ Владимир Сальдо курировал около 20 пыточных тюрем в Херсоне во время российской оккупации. Об этом рассказал британский адвокат Уэйн Джордаш: расследованием занимается возглавляемая им группа юристов Mobile Justice Team.

Систему тюрем финансировали из России на государственном уровне. Некоторыми из них управляли ФСБ, некоторыми — военные, а другими — гражданские. Некоторые были коллаборантами.

В этих тюрьмах погибли некоторые из пропавших 400 человек во время оккупации Херсона. Попасть в застенки могли те, кто работал на Украину или те, у кого было «проукраинское»‎ содержимое в телефоне.

Разведка Британии считает, что распутица может сыграть на руку Украине в боях за Бахмут. Это осложняет передвижение тяжелой техники.

«Медиазона»‎* посчитала, что мобилизовать в России могли около 528 тыс. человек. Журналисты изучили данные ЗАГСов: мобилизованным разрешили регистрировать брак одним днем. Но это не означает второй волны мобилизации: некоторые пары женятся во время отпусков.

В Тульской области Алексея Москалева суд отправил под домашний арест. Мужчину обвинили в «дискредитации армии»‎ (ч. 1 ст. 280.3 УК). Поводом стал в том числе рисунок дочери-шестиклассницы. Она нарисовала флаги Украины и России: на одном написала «Слава Украине»‎, а на втором «Нет войне»‎. Вчера ее отправили в приют: теперь ребенок сможет вернуться домой. Учительница, которая донесла на девочку, уволилась.

Максима Лыпканя перевели в другую камеру СИЗО-7. Предыдущие сокамерники угрожали ему расправой и побрили ирокез.

Против 16-летнего школьника из Ленинградской области, который пытался поджечь военкомат, могут возбудить дело о «попытке совершения теракта»‎, пишут «Осторожно новости»‎. Ранее сообщалось, что дело против него планируют открыть по статье о «хулиганстве»‎.

Сотрудники ФСИН порезали переданную в СИЗО куртку бывшему учителю из Коми Никите Тушканову. Его обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за комментариев о взрыве на Крымском мосту во «ВКонтакте»‎.

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину по обвинению по делу о «госизмене»‎ (ст. 275 УК РФ). По версии ФСБ, по собственной инициативе он связался с украинской разведкой и по их заданию он передавал данные о военных объектах в Хабаровском крае.

В России

«Важные истории»*‎ опубликовали новую часть расследования по утечке из Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) — основной цензурной структуры Роскомнадзора. Справки на потенциальных «иноагентов»‎ готовят даже студенты, а из сотрудников свой выбор работы на цензуру объяснили немногие.

Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме сказал, что для преодоления кризиса России нужно сократить в 2-3 раза госаппарат и примерно во столько же раз число силовиков, потому что они — обуза для экономики. Экономике же нужно дать больше свободы, а в стране обеспечить верховенство права. В противном случае деньги закончатся, а кризис продлится до осени 2025 года.

Госдума приняла во втором чтении поправки в УК и КоАП, о которых просил создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин. Они утяжеляют статьи о «дискредитации»‎ — теперь под действие статьи попадает и «дискредитация»‎ добровольцев. Сегодня состоялось второе чтение.

В России разрабатывают новую операцию стратегических сил сдерживания. Форму применения, в том числе ядерного оружия они назвали перспективной. В нее будет входить отражение воздушно-космического нападения, подавление ПРО противника, недопущение потери российской авиации и ядерного арсенала, а также нанесение «неприемлемого ущерба» с помощью сохранившегося ядерного потенциала РФ. Главной угрозой России называют США.

В мире

В Дели заканчивается саммит G20. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров встретились — но не официально, а «на полях»‎, всего на десять минут. Китай и Россия тем временем отказались подписывать итоговое заявление: Москва против того, чтобы главное место в нем было отведено Украине. В заявлении декларировали полный вывод российских войск из Украины.

Полиция разогнала протестующих в Тель-Авиве светошумовыми гранатами и водометами. Задержано было не меньше 39 человек, после того как демонстранты перекрыли несколько городских улиц. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал полицию. Граждане протестуют против продвигаемой его кабинетом судебной реформы.

Стычки с полицией были и у протестующих в Греции после столкновения поездов, в котором погибли 46 человек. Они вышли на протесты к штаб-квартире железнодорожной компании Hellenic Train в Афинах и обвиняли правительство в ее приватизации.

Национальное собрание Вьетнама в четверг избрало Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Его предшественник Нгуен Суан Фук подал в отставку в январе 2023 года из-за коррупционного скандала, в котором оказались замешаны высшие должностные лица.

*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной»‎ организацией.