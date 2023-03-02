Главное в политике 2 марта

На фронте
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В Брянской области в селах Сушаны и Любечане с утра сообщили о диверсантах. Были разные данные, вплоть до того, что они взяли в заложники мирных жителей. По данным местных властей, они обстреляли автомобиль: погибли двое мужчин, мальчик 2012 года рождения ранен. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что ему провели успешную операцию. ФСБ отчиталась, что диверсанты ушли и оставили после себя мины.
СМИ сообщили, что Владимир Путин созвал срочное совещание Совбеза: он будет думать, как ответить Киеву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом отверг эти данные и сказал, что Совбез будет завтра. Путин назвал произошедшее терактом, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ответить «жестко и жестоко», разбомбить все, несмотря на близость гражданских объектов. Семьи диверсантов он предложил проверить: без их поддержки такое вряд ли было бы осуществимо, считает он.
Между тем украинская сторона назвала это провокацией и посоветовала Кремлю бояться собственных партизан.
Ответственность за произошедшее взял на себя «Русский добровольческий корпус». В своих видеообращениях они призвали брать оружие и свергать кровавый режим Путина. Они заверили, что просто зашли в регион и никого не брали в заложники.
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В Запорожье был атакован пятиэтажный дом. Известно о четырех погибших. Под завалами могут оставаться люди.
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«Важные истории»* сообщили, что пророссийский «глава Херсонской области» Владимир Сальдо курировал около 20 пыточных тюрем в Херсоне во время российской оккупации. Об этом рассказал британский адвокат Уэйн Джордаш: расследованием занимается возглавляемая им группа юристов Mobile Justice Team.
Систему тюрем финансировали из России на государственном уровне. Некоторыми из них управляли ФСБ, некоторыми — военные, а другими — гражданские. Некоторые были коллаборантами.
В этих тюрьмах погибли некоторые из пропавших 400 человек во время оккупации Херсона. Попасть в застенки могли те, кто работал на Украину или те, у кого было «проукраинское» содержимое в телефоне.
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Разведка Британии считает, что распутица может сыграть на руку Украине в боях за Бахмут. Это осложняет передвижение тяжелой техники.
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«Медиазона»* посчитала, что мобилизовать в России могли около 528 тыс. человек. Журналисты изучили данные ЗАГСов: мобилизованным разрешили регистрировать брак одним днем. Но это не означает второй волны мобилизации: некоторые пары женятся во время отпусков.
Репрессии
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В Тульской области Алексея Москалева суд отправил под домашний арест. Мужчину обвинили в «дискредитации армии» (ч. 1 ст. 280.3 УК). Поводом стал в том числе рисунок дочери-шестиклассницы. Она нарисовала флаги Украины и России: на одном написала «Слава Украине», а на втором «Нет войне». Вчера ее отправили в приют: теперь ребенок сможет вернуться домой. Учительница, которая донесла на девочку, уволилась.
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Максима Лыпканя перевели в другую камеру СИЗО-7. Предыдущие сокамерники угрожали ему расправой и побрили ирокез.
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Против 16-летнего школьника из Ленинградской области, который пытался поджечь военкомат, могут возбудить дело о «попытке совершения теракта», пишут «Осторожно новости». Ранее сообщалось, что дело против него планируют открыть по статье о «хулиганстве».
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Сотрудники ФСИН порезали переданную в СИЗО куртку бывшему учителю из Коми Никите Тушканову. Его обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за комментариев о взрыве на Крымском мосту во «ВКонтакте».
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В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину по обвинению по делу о «госизмене» (ст. 275 УК РФ). По версии ФСБ, по собственной инициативе он связался с украинской разведкой и по их заданию он передавал данные о военных объектах в Хабаровском крае.
В России
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«Важные истории»* опубликовали новую часть расследования по утечке из Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) — основной цензурной структуры Роскомнадзора. Справки на потенциальных «иноагентов» готовят даже студенты, а из сотрудников свой выбор работы на цензуру объяснили немногие.
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Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме сказал, что для преодоления кризиса России нужно сократить в 2-3 раза госаппарат и примерно во столько же раз число силовиков, потому что они — обуза для экономики. Экономике же нужно дать больше свободы, а в стране обеспечить верховенство права. В противном случае деньги закончатся, а кризис продлится до осени 2025 года.
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Госдума приняла во втором чтении поправки в УК и КоАП, о которых просил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Они утяжеляют статьи о «дискредитации» — теперь под действие статьи попадает и «дискредитация» добровольцев. Сегодня состоялось второе чтение.
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В России разрабатывают новую операцию стратегических сил сдерживания. Форму применения, в том числе ядерного оружия они назвали перспективной. В нее будет входить отражение воздушно-космического нападения, подавление ПРО противника, недопущение потери российской авиации и ядерного арсенала, а также нанесение «неприемлемого ущерба» с помощью сохранившегося ядерного потенциала РФ. Главной угрозой России называют США.
В мире
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В Дели заканчивается саммит G20. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров встретились — но не официально, а «на полях», всего на десять минут. Китай и Россия тем временем отказались подписывать итоговое заявление: Москва против того, чтобы главное место в нем было отведено Украине. В заявлении декларировали полный вывод российских войск из Украины.
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Полиция разогнала протестующих в Тель-Авиве светошумовыми гранатами и водометами. Задержано было не меньше 39 человек, после того как демонстранты перекрыли несколько городских улиц. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал полицию. Граждане протестуют против продвигаемой его кабинетом судебной реформы.
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Стычки с полицией были и у протестующих в Греции после столкновения поездов, в котором погибли 46 человек. Они вышли на протесты к штаб-квартире железнодорожной компании Hellenic Train в Афинах и обвиняли правительство в ее приватизации.
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Национальное собрание Вьетнама в четверг избрало Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Его предшественник Нгуен Суан Фук подал в отставку в январе 2023 года из-за коррупционного скандала, в котором оказались замешаны высшие должностные лица.
*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной» организацией.