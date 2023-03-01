Главное в политике 1 марта

На фронте

Минобороны России заявило, что предотвращена украинская «массированная»‎ атака беспилотниками. Было сбито десять дронов. Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Киев не причастен к атакам по территории России. Но на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не верит в то, что атаки организовала не Украина. Беспилотники вчера были в Подмосковье, Туапсе, Белгороде, Брянской области и Адыгее.

Financial Times опубликовала карту украинского фронта с марта 2022 года по февраль 2023 года. Иностранные разведки сообщили, что с российской стороны погибло 60-70 тыс. человек. Это превышает потери во всех конфликтах после 1945 года суммарно.

После жалоб мобилизованных из Иркутской области их могли отправить на штурм Авдеевского укрепрайона. Они рассказали журналистам, что все-таки надеялись на перевод в тероборону: они просили Путина об этом трижды.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что регион не готов ко второй волне мобилизации. Есть сложности с размещением военнослужащих и обеспечением их необходимыми условиями, передает It’s My City . Омбудсмен считает, что нужно сделать все возможное, чтобы второй волны призыва не было.

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК не покупает спутниковые снимки у китайской компании Spacety Co . Ранее об этом говорил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. По словам Пригожина, у ЧВК около двух десятков своих спутников.

Разведка Британии считает, что Россия исчерпала свой запас иранских дронов. Теперь, вероятно, Москва будет искать пополнение запасов. Об этом говорили и в США: Вашингтон предполагает, что Китай готовится поставить России пробную партию беспилотников.

Институт изучения войны отмечает, что Кремль и президент Беларуси Александр Лукашенко пытаются активизировать усилия по ложному представлению России как открытой для переговоров страны. Лукашенко также может содействовать китайско-российским схемам обхода санкций. Сегодня президент Беларуси сообщил, что поддерживает мирный план Китая, при этом на Западе его критикуют как нереализуемый: в нем говорится о конституционных границах. Для Украины это 1991 год, а для России — с «присоединенными украинскими регионами»‎.

В карцере состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы* серьезно ухудшилось: у него начали неметь ноги. Это связано с последствиями отравлений.

Обвинение запросило девять лет колонии общего режима администратору Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову. Его обвинили в распространении фейков об армии (207.3 УК РФ). Его адвокат Мария Эйсмонт сказала: «Правда — первая жертва войны».

Суд по делу Лилии Чанышевой проведут в закрытом режиме. По данным «Сирены»‎, центр «Э»‎ направил в суд документ о своих опасениях, что сторонники политика будут освещать его «в невыгодном свете»‎ и оказывать давление на суд. Чанышеву подозревают в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и участии в НКО, посягающей на права граждан. Сегодня суд закрыл от публики все заседания, а арест Чанышевой продлили сразу до 14 августа.

В Тульской области арестовали по делу о «фейках»‎ Алексея Москалева. Он один воспитывает дочь, которую отправили в приют. Москалева подозревают в распространении «фейков»‎ об армии: его дочь шестиклассница нарисовала рисунок и написала на нем «Нет войне»‎ и «Слава Украине»‎.

В Рязанской области за «дискредитацию армии»‎ оштрафовали беженца из Украины.

В Ленинградской области 16-летний ученик петербургской гимназии № 166 Егор 28 февраля пытался поджечь военкомат Кировска. На него хотят возбудить дело о «хулиганстве»‎.

В России

Госдума рассмотрит закон о «дискредитации добровольцев»‎. В их число входят в том числе наемники ЧВК «Вагнер»‎. Об уголовном наказании за это просил создатель ЧВК Евгений Пригожин: ему не нравилось, что СМИ писали о судьбах и обстоятельствах ставших наемниками заключенных. После того как о законе рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, Пригожин снова обратился к нему. Он считает, что под новые поправки о «дискредитации»‎ не должны попадать высшие чиновники Минобороны и главы «добровольческих формирований»‎, потому что нужна «критика»‎.

В Российском университете дружбы народов (РУДН) проведут служебную проверку из-за украинских флагов на ежегодной студенческой выставке культур. Украинские студенты сделали стенд и использовали в нем два украинских флага. В Минобрнауки сообщили, что после служебной проверки накажут виновных, потому что «вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим ... абсолютно недопустимо»‎.

В Нью-Дели 1-2 марта проходит саммит стран G20. В нем участвует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Но двусторонней встречи не будет. Бликен считает, что «Москва несерьезно относится к прекращению войны в Украине».

Лавров встретился с коллегами из Турции, Бразилии, Индии, а в планах переговоры с китайскими, бангладешскими и южноафриканскими министрами.

Индия пытается добиться от России, чтобы она использовала для конфликта в Украине слово «война»‎. Без этого ЕС грозит не одобрить итоговую резолюцию.

В московскую школу №183 к десятиклассникам проходил на беседу наемник ЧВК «Вагнер»‎. Он рекламировал «службу по контракту»‎, а после беседы ученики получили анкеты с логотипом ЧВК: они должны были рассказать, готовы ли сражаться за родину, есть ли у них боевые навыки и родственники в «недружественных странах»‎.

В Самарской губернской думе комитет по регламенту объявил публичное порицание депутату от КПРФ Михаилу Абдалкину, который слушал послание Путина с лапшой на ушах. Партии рекомендовали исключить его.

В мире

Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что Китай увеличил закупку в России урана. По мнению источников, это может привести к гонке вооружений, а ядерные арсеналы Китая могут сравняться с американскими и российскими. Поставки прошли в декабре 2022 года на отдаленный остров в 220 километрах от северного побережья Тайваня. Здесь расположен реактор CFR-600 : объем урана превысил объем изъятого за 30 лет во всем мире США и МАГАТЭ. Разведка США считает, что CFR-600 начнет работать на полную мощность в этом году и будет производить плутоний оружейного качества. Число ядерных боеголовок Китай сможет увеличить в четыре раза за 12 лет.

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезд. С рельсов сошли четыре вагона, еще два уничтожило огнем. Погибли 36 человек. Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку.

В Перу объявили о запуске более 30 государственно-частных проектов на сумму почти 9 млрд долларов, передает Reuters. Это должно оживить экономику, пострадавшую от жестоких антиправительственных протестов. Проекты направлены на развитие дорожной инфраструктуры, энергетики, канализации и начнут работать с 2024 года. Антиправительственные протесты после свержения бывшего президента Педро Кастильо начались 7 декабря, десятки протестующих погибли.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иноагентом»‎.