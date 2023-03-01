«Правда — первая жертва войны»: Иванову запросили девять лет колонии

Обвинение запросило девять лет колонии общего режима администратору Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову, сообщили его сторонники. Его обвинили в распространении фейков об армии (207.3 УК РФ). Его адвокат Мария Эйсмонт сказала: «Правда — первая жертва войны».

Обвинение считает, что Иванов распространил «фейк»‎ об армии. Поводом стали его посты о Буче, Мариуполе и других городах Украины.

В прениях адвокат Мария Эйсмонт настаивала, что для Иванова информация могла быть не ложной. Она говорила о публикациях AP и других агентств и международных организаций. Суд считает, что только версии официальных российских чиновников правдивы.

«Обвинение пытается криминализировать публичное распространение информации о событиях на Украине. Но одного факта публичного распространения информации — недостаточно для привлечения человека к уголовной ответственности», — сказала адвокат.



Обвинение настаивало, что вина Иванова доказана полностью. А до ареста он мог бы и удалить посты.

«Иванов как студент МГУ не мог не осознавать последствия в условиях СВО. Общественную опасность этого деяния невозможно переоценить. Таким образом, сторона обвинения считает вину Иванова доказанной в полном объем»,— говорит прокурор.

Ранее защита ходатайствовала о допросе в качестве свидетелей министра иностранных дел Сергея Лаврова, представителя Минобороны Игоря Конашенкова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи. Суд удовлетворил ходатайства, но свидетели не пришли.

Свидетелями на процессе выступили украинцы, которые прибыли в Россию из Мариуполя. Их показания прокурор просит не учитывать.

Фото: Тюремный МГУ.