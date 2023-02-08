Конашенков, Небензя и Лавров не пришли на суд против автора канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрия Иванова

Тимирязевский районный суд продолжил рассматривать дело о «фейках»‎ об армии (ст.207.3 УК) против автора Telegram-канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрия Иванова. Сегодня в качестве свидетелей должны были выступить министр иностранных дел Сергей Иванов, представитель Минобороны Игорь Конашенков и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Но они не пришли.

Защита ходатайствовала о повторном вызове свидетелей и переносе слушания, но суд отказал. Вместо этого на заседании показали видео с выступлениями чиновников.

Помимо этого, сообщили в канале поддержки Дмитрия Иванова «Тюремный МГУ»‎, был допрошен последний свидетель защиты Галина Артеменко из Санкт-Петербурга. Она помогала беженцам из Украины и рассказала о том, что ей известно о событиях в Мариуполе.

Адвокат Мария Эйсмонт ходатайствовала об отправке запроса в Конституционный суд: суд над Дмитрием, настаивает она, нарушает сразу несколько статей Конституции. Прокурор ходатайство отклонила.

На следующем заседании должны состояться прения, если Лавров, Небензя и Конашенков так и не придут в суд. Оно пройдет 1 марта.