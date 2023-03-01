В Госдуму внесли закон об ответственности за «дискредитацию участников спецоперации»‎

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесли законопроект с поправками в Уголовный кодекс и КоАП. Они подразумевают ответственность за «дискредитацию участников специальной военной операции» до 15 лет колонии‎. Об этом в январе Володина просил создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин: ему не нравилось, что в СМИ писали о сроках наемников, завербованных из колоний.

«Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан»‎, — объяснил Володин.

Нарушителям, «дискредитирующим»‎ участников СВО, может грозить штраф до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет. Возможны также исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Закон могут принять 14 марта — на этот день назначено третье чтение. Второе состоится 2 марта.

Пригожин в январе 2023 года требовал ввести уголовную ответственность. Он предлагал сроки до пяти лет колонии. По его мнению, нужно также запретить писать публикации негативного характера в адрес завербованных заключенных, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях.