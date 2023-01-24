Пригожин потребовал ввести уголовную ответственность за «дискредитацию»‎ завербованных заключенных

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он требует запретить писать о судьбе завербованных заключенных «дискредитирующие»‎ материалы.

После того как были опубликованы первые кадры с «проводами на гражданку»‎ заключенных, у которых закончился 180-дневный контракт с ЧВК, журналисты начали находить получивших помилование экс-заключенных. Некоторые из них отбывали сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления. А на одной из школ Саратовской области уже установили мемориальную доску погибшему в Украине наемнику, осужденному за убийство.

Пригожин считает, что нужно запретить «публичные действия, направленные на их дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях»‎. Он предложил ввести за это уголовную ответственность сроком до пяти лет лишения свободы в рамках статьи 280.5 УК РФ.

Вячеслав Володин уже поддерживал Пригожина. Он был солидарен с руководителем наемников в том, что бойцов ЧВК, в том числе из числа заключенных, нужно хоронить с воинскими почестями.