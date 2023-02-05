Около 300 человек вышли в Рубцовске на митинг против повышения тарифов ЖКХ

«Тайга.Инфо»* сообщила, что в Рубцовске на митинг против повышения цен на коммунальные услуги вышли около 300 человек. Вчера около 200 жителей вышли в Новосибирске. Планируются акции в Барнауле. Акции согласованы.
В Новосибирске протестующие подписали обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованиями отменить решение о повышении тарифов. Полиция дежурила неподалеку, но задержаний не было.
Протестующие вышли с плакатами: «Нет повышению тарифов», «Нет тарифному грабежу», «Нет власти, которая грабит».
Фото: «Тайга.Инфо»*.
*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».