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#Новости

Около 300 человек вышли в Рубцовске на митинг против повышения тарифов ЖКХ

05.02.2023

Вчера люди выступали в Новосибирске, планируются акции и в других городах

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что в Рубцовске на митинг против повышения цен на коммунальные услуги вышли около 300 человек. Вчера около 200 жителей вышли в Новосибирске. Планируются акции в Барнауле. Акции согласованы. 

В Новосибирске протестующие подписали обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованиями отменить решение о повышении тарифов. Полиция дежурила неподалеку, но задержаний не было. 

Протестующие вышли с плакатами: «Нет повышению тарифов», «Нет тарифному грабежу», «Нет власти, которая грабит».


Фото: «Тайга.Инфо»*. 

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 


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