Около 300 человек вышли в Рубцовске на митинг против повышения тарифов ЖКХ

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что в Рубцовске на митинг против повышения цен на коммунальные услуги вышли около 300 человек. Вчера около 200 жителей вышли в Новосибирске. Планируются акции в Барнауле. Акции согласованы.

В Новосибирске протестующие подписали обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованиями отменить решение о повышении тарифов. Полиция дежурила неподалеку, но задержаний не было.

Протестующие вышли с плакатами: «Нет повышению тарифов», «Нет тарифному грабежу», «Нет власти, которая грабит».

Фото: «Тайга.Инфо»*.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.