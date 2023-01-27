Главу «Сахаровского центра»*‎ оштрафовали на три миллиона рублей

Сергея Лукашевского, главу «Сахаровского центра»*, оштрафовали на три млн рублей за нарушение закона о «иноагентах» (ч.2 ст.19.34 КоАП). На него составили сразу десять протоколов. Об этом «Медиазоне»* рассказали в Таганском суде Москвы.
Ни Лукашевский, ни его адвокаты на заседании не присутствовали, так как о нем им не сообщили. Решения вынесли 20 января, по каждому протоколу назначили штраф в 300 тыс. рублей.
«Сахаровский центр»* в декабре прошлого года оштрафовали за аналогичные нарушения на 5 млн рублей. Вчера власти Москвы расторгли договоры аренды с «Сахаровским центром»* на все помещения, которые арендовали еще с начала 90-х годов.
*«Медиазону» и «Сахаровский центр» Минюст России считает «иностранными агентами».