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#Новости

Главу «Сахаровского центра»*‎ оштрафовали на три миллиона рублей

27.01.2023

На него составили десять протоколов о нарушении закона об «иноагентах»‎

Сергея Лукашевского, главу «Сахаровского центра»‎*, оштрафовали на три млн рублей за нарушение закона о «иноагентах» ‎(ч.2 ст.19.34 КоАП). На него составили сразу десять протоколов. Об этом «Медиазоне»‎* рассказали в Таганском суде Москвы. 

Ни Лукашевский, ни его адвокаты на заседании не присутствовали, так как о нем им не сообщили. Решения вынесли 20 января, по каждому протоколу назначили штраф в 300 тыс. рублей. 

«Сахаровский центр»*‎ в декабре прошлого года оштрафовали за аналогичные нарушения на 5 млн рублей. Вчера власти Москвы расторгли договоры аренды с «Сахаровским центром»‎* на все помещения, которые арендовали еще с начала 90-х годов.


*«Медиазону»‎ и «Сахаровский центр» Минюст России считает «иностранными агентами»‎.



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