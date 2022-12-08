Узбекистан не будет участвовать в газовом союзе с Россией

Министр энергетики Узбекистана, вице-премьер Журабек Мирзамахмудов выступил против «газового союза»‎ с Россией и Казахстаном. По его словам, политических требований подобного соглашения страна не примет, если они будут противоречить национальным интересам страны. А если будут поставки газа, то это будет коммерческий контракт, пишет Reuters.

«Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союза. Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого контракта купли-продажи. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — сказал Мирзамахмудов.

В конце ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсуждали создание трехстороннего «газового союза»‎ с Узбекистаном. В Узбекистане подтвердили, что подобные переговоры идут, но речь не о союзе, а о «техническом контракте»‎.