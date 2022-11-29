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#Новости

Путин и Токаев обсудили «тройственный газовый союз»‎

29.11.2022

В него могут войти Россия, Казахстан, Узбекистан

РИА Новости сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание тройственного газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай. По его словам, союз должен будет координировать действия при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана.

Для созданию союза Путин и Токаев планируют провести консультации в трехстороннем формате, в том числе с участием экспертов. 


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