Путин и Токаев обсудили «тройственный газовый союз»‎

РИА Новости сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание тройственного газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном.

Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай. По его словам, союз должен будет координировать действия при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана.

Для созданию союза Путин и Токаев планируют провести консультации в трехстороннем формате, в том числе с участием экспертов.