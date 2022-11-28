Сразу семь глав МИД стран Балтии и Скандинавии прибыли с визитом в Киев

Министры иностранных дел Эстонии (Урмас Рейнсалу), Литвы (Габриэлюс Ландсбергис), Латвии (Эдгарс Ринкевичс), Швеции (Анн Линде), Финляндии (Пекка Хаависто), Норвегии (Анникен Хюитфельд) и Исландии (Тордис Гильфадоттир) прибыли в Киев с рабочим визитом. Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в своем Twitter.

«Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высшими должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос — как дальше поддерживать Украину», — написал он.

С ними уже встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он рассказал, что главными темами переговоров были ситуация в энергетической сфере, оружие, финансы и санкции против России. Он также выразил надежду на включение в 9-й санкционный пакет ЕС меры по отключению всех российских банков от SWIFT и полный запрет въезда в ЕС для россиян.

«Поблагодарил североевропейские и балтийские страны за их помощь с энергетическим оборудованием. Эта поддержка помогает украинцам оставаться несокрушимыми и продолжать борьбу против варварской российской агрессии», — добавил Шмыгаль.

