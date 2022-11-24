Навальный* рассказал о пытках заключенных во владимирской ИК-6

Оппозиционный политик Алексей Навальный*, отбывающий наказание во владимирской ИК-6, сообщил о пытках заключенных в колонии. Одной из таких историй оппозиционер поделился в своих соцсетях.

Навальный* рассказал, что находился в своей камере, когда услышал крики о помощи, доносившиеся из коридора. «Анатольич! Здесь беспредел! Меня пытают морально и физически! Надо писать жалобы!» — услышал он. После непродолжительного шума голос человека смолк.

«И вот ты в ярости и хочешь несчастному помочь, но сделать ничего не можешь, кроме как долбить кулаком в железную дверь камеры», — поделился оппозиционер.

Спустя час к Навальному* пришел дежурный на обходе и спросил, есть ли у него «жалобы, заявления, предложения». Политик заявил, что услышал крики, свидетельствующие о пытках. Добившись встречи с оперативником, оппозиционер повторил то же самое. Оперативник ответил: «Ну, может шутил просто?»

Навальный* добавил, что администрация колонии уже дважды отказывалась предоставить суду те или иные видеозаписи, ссылаясь на то, что они «пропали в результате чрезвычайного происшествия» — например, скачка напряжения или ошибки в ходе ее копирования.

«Эта ситуация совсем не добавляет оптимизма насчет пыток буквально в соседней камере. Включи радио погромче и хоть режь человека на части. «‎Скачок напряжения»‎ уничтожит любые улики, хоть видеокамерами и завешено все вокруг», — рассуждает политик.

Оппозиционер добавил, что попросил своих адвокатов написать заявления для проведения проверки по факту пыток. Ситуация осложняется тем, добавил он, что он не знает имени заключенного, просившего о помощи. По его словам, судя по голосу, «это немолодой уже кавказец».

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* к 9 годам строгого режима по делу о «мошенничестве и оскорблении суда». Заседание проходило в покровской ИК-2, где политик отбывал наказание по делу «Ив Роше». Во владимирскую ИК-6 Навального* этапировали 14 июня.

С 12 августа Навального* систематически отправляют в ШИЗО. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15, в пятый — на 12, в шестой — на 14, в седьмой — на 11.

Недавно Навальный* рассказал, что против него возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в пропаганде терроризма и экстремизма, призывах к участию в запрещенной в РФ деятельности, в ее финансировании, а также в публичной «реабилитации нацизма».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».