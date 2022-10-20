Против Навального* возбудили новое уголовное дело

Оппозиционный политик Алексей Навальный* рассказал, что против него возбудили новое уголовное дело. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Получил официальное уведомление, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме:

— пропагандировал терроризм, призывал к нему

— публично призывал к экстремизму

— финансировал экстремистскую деятельность

— реабилитировал нацизм», — написал политик.

По словам Навального*, основанием для обвинений в пропаганде нацизма стало то, что его соратник Леонид Волков в одном из эфиров «Популярной политики» оправдал покушение полковника Клауса Штауффенберга на Адольфа Гитлера.

«Все остальное в таком же духе. Все передачи «Популярной политики» — это террор и экстремизм под моим руководством», — добавил Навальный*.

По подсчетам адвокатов, в случае признания Навального* виновным он пробудет в заключении еще около 30 лет.

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* к 9 годам строгого режима по делу о «мошенничестве и оскорблении суда». Заседание проходило в покровской ИК-2, где политик отбывал наказание по делу «Ив Роше». Во владимирскую ИК-6 Навального этапировали 14 июня.

С 12 августа Навального* систематически отправляют в ШИЗО. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15, в пятый — на 12, в шестой — на 14.



*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».