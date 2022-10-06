В России пытались поджечь еще один военкомат — на этот раз в Горячем Ключе

Неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военного комиссариата в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на Горячеключевский пожарно-спасательный гарнизон.

Пламя охватило лишь входную дверь, его распространение удалось предотвратить благодаря оперативной реакции сторожа и срочников — огонь удалось потушить до приезда пожарных. В настоящее время полиция занимается поисками поджигателя. СМИ сообщают, что его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

SHOT утверждает, что за поджогом стоит 42-летняя жительница Краснодара. По данным Telegram-канала, женщина к полуночи подъехала к зданию военкомата на автомобиле Volkswagen Polo, бросила «коктейли Молотова» и скрылась. Однако «Живая Кубань» эту версию опровергает, сославшись на данные прокуратуры.

После объявления мобилизации в России в регионах значительно увеличилось число «происшествий» с военкоматами и местными администрациями. Известно об около 20 поджогах во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тарусе, Свободном, Нижнем Новгороде, Тольятти и других городах страны, в некоторых было по два подобных происшествия.



