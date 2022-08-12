На границе Эстонии и России возникли многочасовые автомобильные очереди

Многочасовые очереди из автомобилей образовались на границе России и Эстонии в пятницу. На это обратила внимание «Фонтанка». Пробка возникла после решения эстонских властей запретить россиянам въезд в страну.

Согласно сервису бронирования, при попытке занять место в очереди в Нарве пользователям приходит уведомление о том, что «статус очереди по предварительному бронированию задерживается на 9 часов». По данным сайта, в настоящее время в живой очереди находится 366 автомобилей, их общее число при этом составляет 823.

Один из российских автомобилистов, застрявших на границе с Эстонией, рассказал «Фонтанке», что прохождение границы с эстонской стороны «превратилось в самый настоящий ад». По его словам, люди не могут купить ни еды, ни воды, у многих из-за происходящего «истерика». При этом сходить в туалет возможность есть, за это необходимо заплатить 1 евро.

В Пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в беседе с РБК заявили, что «с российской стороны очередей нет». Там считают, что со стороны Эстонии создают «искусственные условия для формирования очередей».

Эстонская сторона никак не прокомментировала причину задержек, однако они могут быть связаны с решением властей страны закрыть границы для россиян с шенгенскими визами. Запрет должен вступить в силу лишь через неделю.



О решении закрыть границу для россиян глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу объявил на пресс-конференции правительства накануне. Министр рассказал, что граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами перестанут пускать в ЕС через неделю. Но есть исключения — о них The New Times рассказывал ранее.