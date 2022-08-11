Эстония закрывает границу для россиян

О решении объявили на пресс-конференции правительства, в которой участвовал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Министр рассказал, что граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами перестанут пускать в ЕС через неделю. Но есть исключения.

По словам Рейнсалу, пишет Delfi, визы останутся в силе, но владельцы будут находиться под санкциям и въезд в Эстонию им запретят.

Для работников дипломатических представительств будут сделаны исключения. Также въезд будет возможен для тех, чья работа связана с международными перевозками или гуманитарными миссиями. Можно будет посещать и живущих в Эстонии родственников. Не будут ограничивать въезд и тем, кто имеет право на свободное передвижение по ЕС.

Если шенгенскую визу выдала другая страна, то таким россиянам въезд также ограничивать не будут. Всю детальную информацию в МИД планируют опубликовать на следующей неделе.

Студенты, у которых заканчивается ВНЖ, но еще не закончился срок обучения, получат продление вида на жительство на год. Но таких студентов всего около 50 человек.

Ранее ввести визовые ограничения для граждан России и Беларуси предложили в Латвии. Сегодня сейм признал Россию государством-спонсором терроризма.