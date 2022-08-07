Врачи хотят попросить правительство России отменить вызов медиков на дом

Российские врачи создали чат для того, чтобы вместе подготовить петицию к правительству России. Они хотят добиться закона о защите медицинских работников и отмене вызовов на дом. Поводом стало убийство 25-летнего терапевта Елены Фёдоровой в Оренбурге во врем одного из таких вызовов, пишет «7*7».

На первом этапе медики готовят петицию, которую обсуждают в чате в Telegram. Врачи отмечают, что сейчас везде работа по вызовам на дом организована по-разному и необходимы единые правила для этой работы. Из-за того, что сейчас это все чаще — риск, то некоторые предлагают доплачивать за такой выездной прием как за работу с коронавирусными пациентами. Они также считают, что насилие в отношении медиков должно наказываться так же жестко, как и и к полицейским.

К таким действиям медицинское сообщество подтолкнуло убийство 25-летней Елены Фёдоровой из Оренбурга. Она приехала на вызов на дом, подмен коллегу, 2 августа. Ее убили на лестничной клетке, когда она поднималась к пациенту. На ее крики о помощи никто не отреагировал. Нападавшим оказался мужчина, которые следил за ней в соцсетях, а она даже не знала о нем.





Фото: Страна Калининград