Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ

Как сообщил «Коммерсант», Мантурова утвердили в новой должности сегодня на внеочередном заседании Госдумы. Как писали «Ведомости», пост министра промышленности и торговли он сохранит, но станет еще и вице-премьером.

В своем выступлении Мантуров отметил, что в России не заинтересованы в национализации иностранных компаний, а главная задача для российской экономики — удовлетворение внутренних потребностей, обеспечение технологического суверенитета. Импортную технику нужно вытеснять, а Россия может самостоятельно производить оборудование для нефтегазового сектора. По итогам года он ожидает спад производства и продаж легковых авто на 50%, на 6% — сокращение обрабатывающей промышленности.

Помимо кадровых вопросов, депутаты успели обсудить сегодня меры поддержки для семей с детьми из Донбасса, учреждение «Дня памяти погибших в ЛДНР». В повестке были и вопросы о предоставлении статуса ветерана участникам «спецоперации» в Украине.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании могут рассмотреть десятки законодательных инициатив, которые могут пойти сразу на подпись Владимиру Путину.