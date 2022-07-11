На внеочередном заседании Госдумы рассмотрят 60 инициатив

Депутаты Госдумы планируют провести внеочередное заседание 15 июля. Необходимость встречи объяснили тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. Всего хотят рассмотреть 60 вопросов, пишет «Парламентская газета».

Повестку будущего внеочередного заседания парламентарии обсудили сегодня. По словам руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, необходимо рассмотреть 60 вопросов, среди которых будут и парламентские инициативы. Замглавы думской фракции ЛДПР, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что комитеты будут готовить в течение недели свои предложения к повестке.

«Необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование», — добавил Васильев.

Замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев говорил «Интерфаксу», что на заседании рассмотрят более 80 законопроектов. Часть из них еще не внесли в повестку. Но он добавил, что некоторые инициативы могут принять в ускоренном порядке и сразу в трех чтениях. Он не исключил и рассмотрение кадровых вопросов.

Источник издания в Госдуме рассказал, что среди законопроектов инициативы по совершенствованию информационного взаимодействия Банка России и МВД по вопросам, связанным с возбуждением и расследованием уголовных дел по факту мошеннических денежных переводов. Еще один документ позволит осужденным чуть раньше сменить строгий режим содержания на более мягкий: отбыть можно будет не две трети срока, а половину. Еще одна инициатива может скорректировать сроки, после отбытия которых осужденным за особо тяжкие преступления к лишению свободы возможно заменить неотбытую часть наказания принудительными работами.

Совфед также готов собраться на внеочередное заседание.