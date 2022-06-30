Путин: никакого теракта в Кременчуге не было

Президент России Владимир Путин прокомментировал удар по торговому центру в Кременчуге. Он сказал, что теракта со стороны российской армии не было, пишет «Коммерсант».

«Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», — сказал президент на брифинге во время Каспийского саммита.

Путин снова подтвердил, что российская армия не наносит удары по гражданским целям, а обстрелы идут «по результатам разведанных целей».

«Уверен, что в этом случае было все то же самое. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит»,— добавил Путин.

В торговом центре в Кременчуге 27 июня было около 1000 человек, когда в него попала ракета. По версии Минобороны, удар пришелся на ангары с западной военной техникой. Погибли по меньшей мере 20 человек, больше 50 человек были ранены.