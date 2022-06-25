Генсекретарь НАТО: конфликт в Украине кончится переговорами

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфkикт в Украине закончится переговорами. По его словам, между НАТО и Россией нет «тотальной войны», но санкции в отношении Москвы нужно усилить, пишет ТАСС.

Столтенберг сказал, что Альянс должен помочь Украине стать «суверенной и независимой европейской нацией».

«Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины (на переговорах — NT). И лучший способ сделать это — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России»,— отметил Столтенберг.

Ранее он говорил о том, что бои в Украине могут затянуться. Он не исключил, что на несколько лет.