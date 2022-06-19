Столтенберг: конфликт в Украине может длиться годами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag сказал, что союзникам нужно быть готовым к затяжному конфликту в Украине. По его словам, бои могут продолжаться годами.

Столтенберг сказал, что союзники должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на большие затраты и растущие цены на энергоносители и продукты. С современным оружием у Украины возрастает шанс вытеснить российские войска из Донбасса, считает генсекретарь.

В своем Twitter Столтенберг также рассказал, что на саммите НАТО в Мадриде стороны «обсуждали дальнейшую поддержку Украины и укрепление обороны и сдерживания по всему Североатлантическому союзу в долгосрочной перспективе — с большим присутствием, возможностями и готовностью».

Об этом говорил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после визита в Киев 18 июня. Как пишет «Коммерсант», поставки вооружений в Украину должны обеспечить «стратегическую выносливость для выживания и в конечном счете для победы».