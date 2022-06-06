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#Новости

МИД России ввел санкции против 61 гражданина США

06.06.2022

Под санкции попали чиновники и топ-менеджеры крупных компаний

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