«Дождь»‎* получил лицензию на вещание в Латвии

Латвийское информационное агентство LETA рассказало о решении Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ). Заблокированный в России телеканал «Дождь»‎* сможет начать вещание в Латвии с 9 июня, а все зарегистрированные в России каналы будут запрещены.

Разрешение на работу «Дождя»‎* будет действовать с 9 июня. В России канал заблокирован с началом боев в Украине, в начале марта прекратил работу. В суде отстоять право на работу не удалось: Генпрокуратура посчитала канал угрожающим конституционному строю России.

Председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш сообщил, что переговоры о начале вещания велись около трех месяцев. В Ригу после прекращения деятельности в России переехали московский офис Deutsche Welle* и несколько других независимых российских СМИ.

Другие российские каналы, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям, будут запрещены. Всего их около 80. Ивар Аболиньш рассказал, что запрет ввели на основании закона о том, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны. Это решение будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит бои в Украине.

*Deutsche Welle и «Дождь» Минюст России признал иностранными агентами.