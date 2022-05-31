Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко наградил военных за «спецоперацию» в Украине. По его словам, с началом российской «спецоперации» в Украине остались «фактически в плену» несколько десятков граждан Беларуси. Двое, по его словам, были убиты.

На церемонии награждения, которую показал Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко поблагодарил военных за операцию по освобождению белорусов. Они, добавил президент, оказались в Украине не по своей воле, стали заложниками ситуации.

«Двоим не удалось вернуться, они были убиты украинцами», — заявил Лукашенко. — «Придет время, и мы разберемся с этим. Предупреждал Киев, что если нам не вернут этих ребят, то мы проведем в том числе воинскую операцию по их освобождению. Комитет госбезопасности разработал ее при вашем непосредственном участии и руководстве. Эта операция осуществлялась без единого выстрела, никто так и не разобрался в Украине, по-моему, как это случилось. Вам удалось без единого выстрела и шума вернуть людей домой».

Беларусь официально не принимает участие в российской так называемой «спецоперации». Но в конце мая стала появляться информация о том, что на территории Беларуси к границе с Украиной стягиваются дополнительные армейские подразделения, пишет DW*. В Генштабе Украины сообщали о том, что в Брестской области, в 50 км от украинской границы, замечен ракетный комплекс «Искандер».

В мае также были запланированы белорусские учения в нескольких на десяти полигонах в разных регионах страны. В белорусском Минобороны даже сообщали, что эти учения проводились без предварительной подготовки, и военные чуть ли не впервые тренировались в городских условиях и форсировали реку на протяжении более километра.

В Кобринском районе Брестской области в мае местные власти объявили, что «в рамках проверки органов управления территориальной обороны» призовут на военные сборы несколько сотен военных запаса. Они будут охранять важные объекты. Некоторых, кого удалось призвать, направили в приграничную зону, сообщили DW* жители района. Родственники очень волнуются, что их могут использовать для каких-то действий в Украине. сообщалось также о создании специального подразделения на границе с Украиной.

Помимо этого в трех районах Гомельской области с 1 июня по 31 августа ограничен въезд в пограничную полосу. Власти Беларуси говорили о том, что возле границы есть диверсионные группы украинских военных. Пока не было стычек с пограничниками, но возможны провокации, отмечали в Генштабе.

*DW Минюст России признал иностранным агентом