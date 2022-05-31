Двоих российских военных признали виновными в нарушении законов войны

Как сообщает издание «Грати», уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны рассматривал Котелевский районный суд Полтавской области. На скамье подсудимых были Александр Бобыкин и Александр Иванов. Суд признал их виновными.

В суде доказали, что 24 февраля они участвовали в обстреле из установки залпового огня «Град» Харьковской области. Сначала они наводили «Грады» с российской территории, а потом — с украинской. В результате обстрела были разрушены лицей, гражданская инфраструктура, жилые дома.

Обвиняемые полностью признали вину. Это суд счел смягчающим обстоятельством: гособвинение просило для них по 12 лет колонии. Но из-за признания изучать доказательства суд не стал и приговорил их к 11,5 годам лишения свободы. Адвокаты настаивали на сроке в 8 лет, утверждая, что обвиняемые действовали под давлением своего руководства. Последний аргумент суд отклонил.