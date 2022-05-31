Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для детей-сирот из Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российской гражданство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из ЛДНР и Украины. Такие же нормы распространяются на недееспособных граждан.

С заявлением о принятии в гражданство могут обратиться не только опекуны, но и руководители учреждений для сирот, образовательных, медицинских или социальных организаций, органы опеки или попечительства. Срок рассмотрения заявлений — до трех месяцев.

По словам уполномоченной по правам человека в Украине Людмилы Денисовой, этим шагом российские власти «‎хотят узаконить похищение украинских детей, которые не имеют родителей и не могут полностью защитить себя».

«‎С таким указом Россия сможет быстро и без преград усыновить наших детей», — добавила она и сказала, что насильственная передача детей из одной группы в другую является геноцидом согласно статье 6 Римского статута Международного уголовного суда.

Путин 25 мая утвердил упрощенный порядок приема в гражданство России жителей Херсонской и Запорожской областей.