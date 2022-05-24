Песков прокомментировал отставку советника постпреда России при ООН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН. Как пишет РИА Новости, подавший в отставку Борис Бондарев «осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны».

Песков отметил, что в Кремле не знакомы с письмом Бондарева.

«Если он был сотрудником МИД, то это вопрос МИД. Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — сказал Песков.

Вчера Борис Бондарев, советник постоянного представителя России при миссии ООН в Женеве подал в отставку. В своем письме он раскритиковал МИД России и министра Сергея Лаврова, внешнюю политику России. Он заявил, что ему никогда не было так стыдно, как 24 февраля нынешнего года.