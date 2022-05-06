Bloomberg: ЕС предлагает ввести санкции против Кабаевой

По информации Bloomberg, в ЕС обсуждают введение персональных санкций против экс-гимнастки Алины Кабаевой, которую называют близкой подругой Владимира Путина и матерью его детей. Такие же меры обсуждали в США, но тогда администрация Байдена отказалась от подобных санкций, чтобы не разозлить Путина.

Согласно предварительному документу, Национальная медиагруппа владеет долями почти во всех основных российских СМИ. Она несет ответственность за распространение кремлевской пропаганды, отмечают в ЕС.

Алина Кабаева «тесно связана с президентом Владимиром Путиным». Дочерей Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову – включили в санкционный список раньше.

Отношения Путина с Кабаевой в Кремле опровергали. Но, по данным источников Wall Street Journal, у них трое совместных детей.

Под санкции может попасть также патриарх Кирилл.

Полное, но постепенное нефтяное эмбарго Еврокомиссия анонсировал в среду. Для некоторых стран планируют послабления, да и сам отказ от российской нефти и газа будет постепенным – назывались сроки от полугода до девяти месяцев. Больше времени для перестройки поставок планируют дать Венгрии, Словакии и Чехии, пишет Reuters. Для Венгрии и Словакии переходный период продлится до конца 2024 года, а для Чехии – до июня 2024 года. Об исключениях попросила Болгария, но ей подобных уступок не предложили.

Через три месяца переходного периода европейские танкеры не смогут также транспортировать российскую нефть. Против ограничений высказались Греция, Мальта и Кипр: такой запрет может серьезно поставит под удар судоходные компании этих стран.

Санкции должны одобрить все 27 членов ЕС. Ожидается, что обсуждение конечного документа будет проходить сегодня и в выходные.

Во вторник 3 мая Владимир Путин подписал указ о возможном прекращении экспорта сырья и некоторых других продуктов “недружественным странам”. Санкционный список в десятидневный срок должны одобрить в правительстве России.