WSJ: США планировали ввести санкции против Алины Кабаевой

Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что В США планировали ввести санкции против Алины Кабаевой, которую считают матерью троих детей президента России Владимира Путина. Пока от этой идеи отказались, чтобы не разозлить Путина: этот удар мог быть слишком личным и привести к эскалации конфликта с США и сорвать переговоры с Украиной.

Алину Кабаеву считают подругой президента, от которого она родила троих детей: в 2015 году и близнецов в 2019 году. Ее включали в санкционный список потому, что, по мнению источников WSJ, она скрывает имущество Путина за границей. В частности, сообщалось, что она, вероятно, имеет недвижимость в Швейцарии. Американские чиновники утверждают, что она жила в особняке недалеко от Женевы.

Украинские власти направляли письмо правительству Швейцарии с просьбой запретить Кабаевой въезд в страну и арестовать ее имущество. Но точных подтверждений о том, что она владеет активами в стране, швейцарские власти не нашли.

WSJ отмечает, что первое упоминание на сайте Кремля о Кабаевой было в 2001 году. В 2008 Путин якобы сделал ей предложение, будучи в браке. В Кремле эту информацию опровергали. С 2014 года, после нескольких лет работы в российском парламенте от “Единой России”, Кабаева возглавила совет директоров холдинга "Национальная медиа-группа". На вопросы издания, направленные по электронной почте, Кабаева и ее родственники не ответили.

NT