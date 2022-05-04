«Ведомости»: Израиль может поставить военную помощь Украине

После заявлений российского МИДа о том, что Израиль «поддерживает нацистов в Украине», отношения стран могут ухудшиться, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их мнению, конфликт может привести к поставкам военной помощи Украине.

В воскресенье 1 мая на сайте МИД России появилась расшифровка интервью министра Сергея Лаврова итальянскому телеканалу. В нем, на вопрос о том, какой может быть нацизм в Украине, где президент — с еврейскими корнями, Лавров заявил: «Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят».

На следующий день официальные лица Израиля осудили Лаврова за подобные высказывания и потребовали извинений. Однако вместо этого представитель МИД Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале целое письмо, якобы объясняющее наличие нацизма в Украине. Израиль при этом обвинили в поддержке «неонацистов в Киеве».

Израиль поддерживал Украину с начала конфликта: велись поставки гуманитарной помощи, принимались беженцы. Но вооружение страна поставлять не стала, а призывала стороны к мирным переговорам.

По словам ведущего научного сотрудника отдела Израиля Института востоковедения РАН Дмитрия Марьясиса, Израиль — важный игрок на Ближнем Востоке. Однако стране необходимы спокойные контакты с еврейской общиной в России.

На фоне скандала 3 мая в Иерусалиме начали обсуждать возможные поставки вооружения Киеву, по данным газеты Haaretz речь шла об «оборонительных системах». Зенитные и наступательные вооружения власти страны не готовы поставлять «на данном этапе».

При этом конфликт с Россией — не в интересах Израиля, считает востоковед Александра Аппельберг. Среди военных поставок пока были бронежилеты и шлемы. Но израильская общественность и союзники все же призывают Иерусалим к прямому осуждению действий России в Украине.