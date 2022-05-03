МИД России обвинил Израиль в “поддержке неонацистов в Украине”

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала обращение ведомства по поводу требований Израиля об извинениях от министра Сергея Лаврова. В своем интервью он, высказываясь о Владимире Зеленском, сообщил, что у “Гитлера тоже была еврейская кровь”. Мировые лидеры осудили его за подобные высказывания, а Израиль потребовал извинений. Теперь же МИД обвиняет Израиль в “поддержке неонацистов в Украине”.

В российском МИД назвали “антиисторическими заявления главы МИД Израиля Яира Лапида”. Лапид сказал, что “евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев”. В МИД сообщили, что известны “трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами” в Польше.

Зеленский же “спекулирует на своих корнях” и “прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа”. Этим же якобы занимается президент Латвии Эгилс Левитс, тоже имеющий еврейское происхождение.

После в МИД вспомнили “эпидемию уничтожения и осквернения памятников” солдатам красной армии. Почему-то добавили о страдании цыган: якобы в Киеве осенью прошлого года задержали четырех цыганок и подвергли их издевательствам.