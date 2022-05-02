Лавров заявил, что у “Гитлера тоже была еврейская кровь”

UPD: Израиль потребовал от Лаврова извинений, пишет Reuters, обвинив его в антисемитизме и принижении значения Холокоста.

“Такая ложь предназначена для того, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них. Использование Холокоста в политических целях должно быть прекращено,” – написал в Twitter премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью итальянскому телеканалу “Медиасет”. В нем он заявил, что у Гитлера, “была еврейская кровь”, как у президента Украины Владимира Зеленского. После этих слов в МИД Израиля вызвали посла России Анатолия Викторова, пишут “Ведомости”.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля сообщила, что после “возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова” посла вызвали “для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии”.

Расшифровку интервью опубликовали на сайте МИД России. На вопрос корреспондента о том, необходима ли “денацификация” всей страны даже если там есть несколько тысяч неонацистов, Лавров ответил, что опровержения президента Украины Владимира Зеленского он не принимает в расчет. Более того, по мнению Лаврове, он всегда непостоянен в своем мнении. А нацификация, по версии главы МИД, в Украине есть: символы свастики у украинских батальонов, пропаганда “Майн кампф”.

“Он (Зеленский – прим.ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят”, – подытожил Лавров.

Эти слова глава МИД Израиля Яир Лапид назвал “непростительными и возмутительными”, а также ужасной исторической ошибкой.

“Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — это обвинять самих евреев в антисемитизме”, – написал в своем Twitter Лапид.

Председатель мемориала Холокоста “Яд ва-Шем” Дани Даян также осудил высказывание Лаврова.

“Высказывания главы МИД России Лаврова абсурдны, опасны и заслуживают осуждения. Лавров пропагандирует инверсию Холокоста – превращение жертв в преступников на основе продвижения совершенно необоснованного утверждения о еврейском происхождении Гитлера. Не менее серьезно называть украинцев вообще и президента Зеленского в частности нацистами. Это, помимо прочего, полное искажение истории и серьезное оскорбление жертв нацизма”, – сказал Дани Даян.

Ранее Израиль несколько раз предлагал площадку для переговоров России и Украины, в том числе на уровне президентов. Но, как отмечал The New Times политолог Аббас Галлямов, проблема не в площадке, а в нежелании Путина встречаться. Но Израиль оставался одной из демократических стран, которая поддерживала с Россией нормальные отношения после вторжение в Украину.