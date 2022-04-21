Украинская сторона сообщила о новом обмене пленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила сегодня о новом обмене пленными. В страну вернулись 10 военных, в том числе два офицера, и 9 гражданских. Россия не сообщала об обмене.

Ирина Верещук также публиковала данные об обмене 19 апреля: домой вернулись 16 гражданских и 60 военных, среди которых были 10 офицеров. Информация была и 10 апреля: тогда в Украину вернулись 12 военных и 14 мирных жителей. Во время обмена 2 апреля вывезли 86 военных, из которых 15 женщин. Представитель Сумской области заявлял о первом состоявшемся обмене 1 марта одного военного полицейского России на пятерых украинских военных. Всего, судя по открытым данным, вернулись в Украину 212 человек.