Украинская сторона сообщила о новом обмене пленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила сегодня о новом обмене пленными. В страну вернулись 10 военных, в том числе два офицера, и 9 гражданских. Россия не сообщала об обмене.
Ирина Верещук также публиковала данные об обмене 19 апреля: домой вернулись 16 гражданских и 60 военных, среди которых были 10 офицеров. Информация была и 10 апреля: тогда в Украину вернулись 12 военных и 14 мирных жителей. Во время обмена 2 апреля вывезли 86 военных, из которых 15 женщин. Представитель Сумской области заявлял о первом состоявшемся обмене 1 марта одного военного полицейского России на пятерых украинских военных. Всего, судя по открытым данным, вернулись в Украину 212 человек.Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала о состоявшемся обмене 10 апреля. Точное число вернувшихся домой она не назвала, но сообщила, что среди обменянных были четыре сотрудника Росатома и военнослужащие. Данных и списков вернувшихся домой россиян не приводят. Омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила сегодня, что в Россию вернулись семеро, сообщает ВВС.