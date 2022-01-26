МВД объявило Олега Навального в розыск

Розыск связан с уголовным делом, но не уточняется, с каким.

Накануне уголовно-исполнительная инспекция направила ходатайство в Люблинский районный суд Москвы с требованием заменить Олегу Навальному условный срок по «санитарному делу» реальным. Во ФСИН позднее объяснили ходатайство тем, что он не встал на учет в инспекции.

В августе 2021 года Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно по «санитарному делу». Фигурантов обвиняли в том, что они призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального 23 января, в связи с чем на нее пришли люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса. До этого Навальный провел 3,5 года в колонии по делу «Ив Роше», он вышел на свободу в июне 2018-го.