Приговор Марии Алёхиной

Преображенский суд города Москвы приговорилу актрису, акционистку, участницу арт-группы Pussy Riot Марию Алёхину к 1 году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Целый год Алёхиной запрещено выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, выезжать из Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Пока шло следствие Алехиной находилась под домашним арестом с 29 января, семь месяцев, не имея права даже на прогулки.

Ранее по тому же «санитарному делу» были осуждены Даня Акель, Любовь Соболь, Люся Штейн, Няколай Ляскин, Олег Навальный, Кира Ярмыш и другие,—всего в деле было 10 человек, против одного, муниципального депутата Константина Янкаускаса, обвинение было снято.

Дело против Алехиной возбудили из-за твиттера, в котором она, как утверждало следствие, призывала выйти на акцию протеста 23 января в поддержку Навального.

Вот как описывает само это странное дело сайт ОВД-Инфо, специализирующийся на мониторинге репрессий:

«Санитарное дело» дело возбудили после январских протестов. По версии московских властей, в митинге участвовали 20 человек, находящихся под наблюдением системы «Социальный мониторинг» из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными.

Обвинение предъявили тем, кто, по мнению следствия, призывал к участию в протестах, а также Дани Акелю, который, якобы отреагировав на эти призывы, пришел на акцию, несмотря на то, что был болен COVID-19.



