Посол США покинул Россию

Посол США в Москве Джон Салливан вылетел в Лондон, откуда транзитом, направится в Соединенные Штаты для консультаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, который пояснил перелет через Великобританию отсутствием прямых рейсов.

Утром в четверг несколько автомобилей американской дипмиссии подъехали к залу официальных лиц и делегаций аэропорта «Шереметьево», но общаться с прессой посол США не стал.

Ранее США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из Вашингтона. В ответ российские власти настоятельно посоветовали Салливану покинуть Москву. 21 апреля в МИД РФ объявили о высылке из страны десяти американских дипломатов. Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова отозвали в Москву еще в марте.