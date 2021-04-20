Эксперт: население России может сократиться почти на 3 млн человек к 2030 году

«Открытые медиа» проанализировали доклад Улумбековой: там говорится, что демографические показатели в России сейчас аналогичны тем, что были сразу после распада СССР, в 90-х годах XX века. По словам эксперта, рождаемость в стране по-прежнему ниже, чем в Европе, а смертность превышает западную. Общую ситуацию эксперт охарактеризовала словами «состояние критическое, прогноз неблагоприятный».
Так, естественная убыль населения в России в 2020 году составила около 700 тыс. человек, общая потеря оказалась на 100 тыс. ниже за счет притока мигрантов. Исходя из прогнозов Росстата, ежегодно население России будет сокращаться в рамках естественной убыли на 530 тыс. человек, при этом в год смогут приехать до 200 тыс. мигрантов. В десятилетней перспективе общая убыль населения составит 2,8 млн человек.
В год пандемии смертность в России выросла на 18% по сравнению с 2019-м, число умерших на 1 млн населения сейчас составляет 2,2 тыс., что втрое выше, чем в Германии или Франции. Также в России оказалась выше, чем в Европе, доля умерших от коронавируса медиков по отношению к общему числу жертв инфекции — 1,3%.
Падение рождаемости Гузель Улумбекова связывает с падением доходов россиян. По ее мнению, нужны «экстраординарные меры, чтобы увеличить число рождений вторых и последующих детей». Также одной из основных причин проблем эксперт назвала «длительное недофинансирование» сферы здравоохранения. По ее словам, этот показатель в стране «редко понимался выше 3% от ВВП», что в 1,6 раза меньше, чем в Прибалтике или Чехии, и в 2,4 раза ниже, чем в других странах ЕС. Отмечается, что финансирование росло в 2018-2020 годах, но затем снова начало сокращаться. Также эксперт упомянула «губительные» реформы здравоохранения. Их итог — рост потоков больных и сокращений мощностей медучреждений, а также дефицит медицинских кадров. Обеспеченность врачами в России на 12% меньше, чем в Германии.
Улумбекову пригласила на слушания фракция КПРФ, которая организовала встречу в Госдуме. Эксперт уточнила, что несколько партий включили ряд ее предложений в свои предвыборные программы. В частности, она предлагает увеличить финансирование здравоохранения до 5% ВВП к 2024 году и дополнительно добавлять по 520 млрд руб. в год, 60% этих средств направляя на повышение оплаты медработников, 30% — на обеспечение населения бесплатными лекарствами, а 10% — на повышение квалификации сотрудников и санаторно-курортное лечение.
Эксперт также подсчитала возможности России увеличить расходы на здравоохранение: по ее словам, золотовалютные запасы России составляют сейчас 40% ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель находится на отметке 20%. «Особой реакции», по ее словам, на предложения не последовало.