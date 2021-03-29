Главное в политике за 29 марта

ГЛАВНОЕ

• В СИЗО отправили Юрия Жданова, отца директора ФБК* Ивана Жданова — его обвинили в превышении полномочий за то, что в составе жилищной комиссии он рекомендовал главе северного поселка выделить квартиру женщине по договору соцнайма, хотя она уже получала жилищную субсидию. «Отцу не первый раз придумывают какое-то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались еще с 2016 года, когда я пошел на выборы в Барвихе. И ничего не могли накопать. И по этому случаю уже год назад проводили проверку и ничего криминального не находили», — отмечает Иван Жданов. По его мнению, дело политическое и является местью за его сотрудничество с Алексеем Навальным.

• Навальный в колонии получил уже шесть выговоров, а только за два могут отправить в ШИЗО, где условия «близки к пыточным». «Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как: «встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»; отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»; отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской; на встрече с адвокатами был в футболке». Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать», — пишет политик.

• На 500 тыс. руб. суд оштрафовал бывшего координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова — это наказание за неуплату основного штрафа в 7,3 млн руб. за «поврежденные насаждения» на митинге «Он нам не царь» 5 мая 2018 года.

• «Бесчеловечность, цинизм, абсолютное презрение к закону и праву, мелочный бюрократический садизм, расчеловечивание «врага», анкетные репрессии — все это наследие ГУЛАГа. Линеечка ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ не прерывается», — пишет журналист Светлана Прокопьева.

• В СК направили материалы проверки в отношении историка-любителя Дениса Карагодина, который расследует обстоятельства расстрела своего прадеда сотрудниками НКВД — ему инкриминируют сбор и обработку персональных данных, клевету, шпионаж, разглашение государственной тайны и нарушение неприкосновенности частной жизни. Путинский режим ощущает себя прямым наследником НКВД, соответственно те, кто обижают НКВД, обижает их, считает политолог Владимир Пастухов: «Деятельность Карагодина является еще более разрушительной, чем, возможно, даже деятельность Навального, потому что Карагодин посягает на главное, с помощью чего режим сегодня управляет массовым сознанием. Он уничтожает миф, который включает в себя Великую победу и оправданность террористических методов».

ПОЛИТИКА

• Председателя Центризбиркома Эллу Памфилову переизбрали на новый пятилетний срок. Секретарем ЦИК избрали сотрудницу Администрации президента, бывшую аппаратчицу «Единой России» и Центризбиркома Наталью Бударину, отмечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Исходя из обновленного состава ЦИК ни о какой независимости комиссии говорить уже не приходится, сращивание с исполнительной властью будет максимальным за всю историю ЦИК». «Переизбрание Памфиловой главой ЦИК (при явной поддержке Путина) — ясный сигнал, что с фальсификациями на выборах будут «бороться» так же, как и раньше. То есть, имитировать борьбу», — уверен политик Борис Вишневский.

• На досрочных выборах главы Якутска победил кандидат от «Единой России» Евгений Григорьев — предыдущий мэр Сардана Авксентьева официально ушла в отставку по состоянию здоровья. Она была инициатором продажи здания городской администрации, расположенного в центре, также называла преследование известного шамана Александра Габышева «избирательной карательностью».

• «Бомбой накануне выборов» назвали доклад о высоком загрязнении сибирских городов участники президиума Сибирского отделения РАН, которые решили засекретить информацию.

РОССИЯ И МИР

• У России и Мьянмы давние конструктивные связи — этим объяснили в Кремле присутствие замминистра обороны Александра Фомина на военном параде в Мьянме, в то время как местная хунта расстреливала мирных демонстрантов. В день парада убили более ста человек, в том числе детей. «Массовым убийством» это назвали в ООН, главнокомандующие 12 стран осудили применение силами безопасности Мьянмы летального оружия в отношении протестующих. США приостановили торговое взаимодействие с Мьянмой «до возвращения демократически избранного правительства».

В МИРЕ

• Против Светланы Тихановской возбудила дело о подготовке теракта Генпрокуратура Белоруссии.

• О создании партии заявили в команде экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который находится в СИЗО.

• Сняли с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший Суэцкий канал — власти Египта сообщили о возобновлении навигации.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.