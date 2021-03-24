Главное в политике за 24 марта

ГЛАВНОЕ

• Госдума окончательно утвердила «обнуление» президентских сроков Владимира Путина — в третьем чтении принят законопроект, который позволяет ему еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Депутаты таким образом привели нормы о выборах в соответствие с измененной Конституцией. Против «обнуления» выступали разные представители российского общества. «Поправки разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека», — писали в частности муниципальные депутаты. Критичный отзыв на поправки сегодня опубликовала Венецианская комиссия Совета Европы — по мнению экспертов, принятые в 2020 году поправки слишком усилили роль президента и стали угрозой для верховенства права. Путин сможет оставаться президентом до 2036 года. Возраст его не пугает, сегодня президент отменил возрастное ограничение в 70 лет для федеральных чиновников, которых он сам назначает.

• Депутаты утвердили ужесточение требований к НКО-иноагентам — они будут обязаны согласовывать с Минюстом свои мероприятия, появляются новые поводы для их внеплановых проверок, им запрещается регистрироваться в жилых помещениях, а признать иноагентом смогут за получение средств даже от российских юрлиц, если их бенефициарами являются иностранцы.

НАВАЛЬНЫЙ

• У Алексея Навального ухудшилось состояние здоровья, а адвокатов к нему не пускают — возможно, он находится в тюремной больнице, считают соратники политика: «С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена».

• За преследование Навального санкции ввела Канада — они коснулись руководителей ФСИН, ФСБ, Росгвардии, Генпрокуратуры, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и других чиновников.

• Уже более 200 тыс. человек зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному» — части большой кампании по освобождению политика, анонсированной его сторонниками 23 марта. Скорость роста числа участников акции впечатляет политолога Аббаса Галлямова: «История эта демонстрирует ограниченные возможности страха как политического инструмента. Чем сильнее власти стараются напугать людей, там сильнее люди злятся <…> Путин, коррупция, Навальный, авторитаризм, демократия — не эти абстракции побуждают людей присоединиться к протесту. В первую очередь это делает желание преодолеть свой страх».

ЦЕНЗУРА

• СК проверит организаторов всемирно известной анатомической выставки Гюнтера фон Хагенса Body Worlds на ВДНХ. «По мнению общественников, она нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих», — пояснили в ведомстве.

• Глава Минобороны Сергей Шойгу вновь засекретил архивные документы Красной Армии и Флота за период Великой Отечественной войны — они были открыты для историков в 2007 году.

• В отмене презентации книги Киры Ярмыш руководство ярмарки Non/fiction обвинило издательство. Между тем, Евгений Ройзман намерен презентовать роман Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3» во время своего выступления на ярмарке, а искусствовед Ильдар Галеев выставил книгу на своем стенде. «На ярмарке Non/fiction произошел типичный эффект Стрейзанд — когда попытка запрета приводит к росту популярности события, — отмечает политолог Алексей Макаркин. — О книге Ярмыш узнали многие из тех, кто вообще не собирался на ярмарку».

В МИРЕ

• Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Запрет российских властей владеть землей в Крыму иностранцам и зарубежным компаниям раскритиковали в ЕС — закон, вступивший в силу, «является очередным шагом по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства», считают в Европе.

• Отказались от ужесточения локдауна на время пасхальных праздников власти Германии.

• В Армении отменили военное положение, введенное из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

• Освободила из тюрем более 600 демонстрантов военная хунта в Мьянме.

• Заблокированным оказалось русло Суэцкого канала — пробка из грузовых судов, образовалась после того, как огромный контейнеровоз сел на мель в самой узкой части морского прохода. Фото и видео здесь.