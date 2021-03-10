Главное в политике за 10 марта

ГЛАВНОЕ

• На несколько часов «упали» сайты российских госорганов, среди которых ресурсы Кремля, правительства, обеих палат парламента, СК, Роскомнадзора и другие. В Минцифры поспешили заявить, что причиной стал сбой маршрутизаторов в сети «Ростелекома». Но пользователи не могли не заметить, что это произошло после заявления Роскомнадзора о принудительном замедлении работы Twitter — поводом стало неудаление администрацией платформы противоправного контента. Замедление трафика касается фото- и видеоконтента, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. Следующим попасть под санкции РКН может Facebook, отметили в Госдуме. Сервис микроблогов, между тем, продолжает работать как обычно.

• Ранее Роскомнадзор предупреждал соцсети о необходимости удалить информацию, «вовлекающую несовершеннолетних в противоправные действия», а затем сообщил, что оштрафует их на суммы до 4 млн руб. Генпрокуратура в свою очередь потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях в поддержку Алексея Навального. «Одноклассники» уже оштрафовали на 4 млн руб., «ВКонтакте» получил штраф в 1,5 млн.

• «Деградирующая власть считает, что должна управлять заходом и восходом солнца, маршрутами перелетных птиц — ну и интернетом заодно, — пишет политик Дмитрий Гудков. — Замедление Twitter — это только симптом болезни. А сама болезнь — это узурпация власти, вседозволенность и безнаказанность. Отсутствие судов, дубинки вместо выборов».

РЕПРЕССИИ

• Первый приговор вынесен по уголовному делу о зимних акциях в поддержку Навального в Москве — год условно получил Александр Мучаев за наезд на полицейского. Что касается избиения протестующих, что в московской полиции заявили, что сотрудники законно применяли физическую силу, приемы самбо и спецсредства. Проверка также не выявила травм у журналистов «Новой газеты», которых избили силовики, утверждает начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов. В Росгвардии сегодня предложили ограничить работу журналистов во время протестов — в ведомстве считают, что необходимо заранее определять списки корреспондентов, которые освещают митинги, а также устанавливать, где именно они должны стоять. Согласовать протесты в ближайшее время не получится — мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после снятия весной коронавирусных ограничений запрет на массовые мероприятия останется в силе.

• Мосгорсуд утвердил штраф в 150 тысяч руб. члену Общественной наблюдательной комиссии Марине Литвинович из-за сбора подписей против поправок в Конституцию. Полиция в день заседания задержала в Сыктывкаре адвоката Литвинович Эрнеста Мезака. Литвинович заявила о выдвижении в Госдуму в случае ее исключения из ОНК — лишить ее полномочий ранее решили из-за разглашения данных следствия по делу Любови Соболь. «Да, я сознательно обостряю ситуацию: пусть те, кто принял решение о моем исключении решают — что им хуже — Литвинович — депутат или Литвинович — член ОНК», — сказала правозащитница.

• «Марина Литвинович — самый яркий сегодня представитель ОНК — вымирающего вида активного (сотни посещений), публичного, бескорыстного и безапелляционного члена комиссии. Именно ради таких людей институт задумывался и создавался», — отмечает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, должны выплачивать Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные платформы, считают в Минцифры. Такую обязанность чиновники предлагают прописать в законе.

• Чиновники смогут избежать ответственности за коррупцию, совершенную «по независящим от них обстоятельствам» — Госдума поддержала соответствующий законопроект.

РОССИЯ И МИР

• Добиться освобождения Любови Соболь призвали 40 правозащитных организаций, аккредитованных при ООН. «Мы призываем осудить российские власти за незаконные задержание, домашний арест и уголовный процесс над Соболь, единственным преступлением которой были мирные призывы к более честной, свободной и демократической России», — говорится в письме генсеку ООН и верховному комиссару по правам человека.

• Новый пакет санкций ЕС за нарушения прав человека будет готов к 22 марта — ограничения введут в отношении россиян, не попавших в предыдущий список за арест Навального.

• Российская допинговая программа является опытами над людьми, поэтому нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, утверждают информаторы ВАДА Юлия и Виталий Степановы — они готовят иск против России.