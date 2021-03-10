Сайты российских госорганов оказались недоступны

UPD: В Минцифры объяснили проблемы в работе сайтов госорганов сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома». Связи с замедлением Twitter нет, утверждает ведомство.

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После заявления Роскомнадзора о принудительном замедлении работы Twitter сайт самого ведомства оказался недоступен. «Упали» также порталы Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Следственного комитета, Совета безопасности, Уполномоченного по правам человека.

Znak со ссылкой на источник в Госудме сообщил, что в парламенте пропал интернет, что фактически парализовало работу депутатов и их помощников.

По данным сервиса Downdetector, 93% пользователей Ростелекома не могут подключиться к интернету. К слову, Ростелеком - основной интернет-провайдер в России. Ему принадлежит 70% рынка — Pavel Chikov (@pchikov) March 10, 2021

В РКН сегодня заявили, что с 10 марта начали «первичное замедление скорости работы» Twitter. Оно будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Поводом стало неудаление администрацией платформы противоправного контента.