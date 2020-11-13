Главное в политике за 13 ноября

ГЛАВНОЕ

• «Постыдным результатом действий белорусских властей» назвали в Евросоюзе избиение до смерти в Минске Романа Бондаренко, заявив о готовности ввести новые санкции.

• Бондаренко до смерти избили «тихари» ― люди в штатском и масках, которые приехавшие во двор молодого человека, который окрестили «площадью Перемен», чтобы снять символ протеста ― красно-белые ленты.

• Акции памяти Бондаренко проходят сегодня в Минске и других городах Белоруссии.

• Расследованием дела занялась Генпрокуратура. СК ранее заявил, что в Бондаренко был пьян, но врачи это опровергли.

• Убили Романа не из-за флага, считает политолог Кирилл Рогов: «Надо точно отдавать себе отчет в этой механике гражданской войны и расчеловечивания, которую мы видим на примере Беларуси совершенно ясно. Такие режимы сначала поощряют безнаказанность насилия, потом стимулируют или поощряют наркоманию в среде собранных ими людей, склонных к насилию. В итоге <…> они просто били и не могли остановиться».

• «Протесты в Беларуси давно перестали носить мирный характер, ― замечает публицист Александр Подрабинек. ― От того, что гибнут протестующие, а не каратели, протесты не становятся мирными. Это надо признать и сказать об этом вслух. Мир ― это отсутствие насилия, а не карательные операции одной стороны конфликта и безответность другой».

• «Надо помнить, что руководство нашей страны поддерживает Лукашенко и признает за каждым диктатором святое право убивать и мучить своих граждан, если они посмеют противостоять диктатору, ― пишет экономист Алексей Захаров. ― Именно такой смысл вкладывается ими в слово «суверенитет».

• Это уже, как минимум, седьмое убийство мирных граждан с начала протестов в августе, отмечает профессор Чикагского университета Константин Сонин: «Мне кажется, что правильно будет, чтобы новое белорусское правительство создало Международный трибунал по Беларуси по аналогии с Международным трибуналом по Сьерра-Леоне, который в итоге осудил бывшего президента Чарльза Тейлора за убийства и избиения политических оппонентов».

СИЛОВИКИ

• Избранного мэра Томска Ивана Кляйна задержали сотрудники ФСБ по подозрению в превышении полномочий.

• «Они видимо решили всех относительно популярных регионалов пересажать», ― отмечает политолог Александр Кынев.

• Причина ареста мэра Томска ― проигрыш «Единой России» на выборах в Томскую гордуму в сентябре, не сомневается экономист и политик Сергей Жаворонков. По его данным, компанию Кляйна пытались у него выкупить: «Это как с ЮКОСом ― политика все же первична, а одновременно находятся и желающие поживиться».

• «Я не говорю, что мэр Томска не виновен. Просто в России нет связи между реальными преступлениями и наказанием, ― пишет политик Андрей Пивоваров. ― Таким арестом власть убивает сразу двух зайцев. Снимает неугодного, слишком самостоятельного руководителя, расчищая дорогу под более лояльного. И намекает, что промахи на выборах, где успеха достигают оппозиционеры, могут иметь самые серьезные последствия».

• За «передачу секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании» арестовали представителя «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, его подозревают в госизмене.

• «Они начинали с терроризма и экстремизма, а теперь просто не заморачиваются и лепят обоснования по оперативным разработкам 80-летней давности: один агент чешской разведки, другой слушал разговоры в очередях и передавал англичанам, третий зачем-то учил японский...», ― констатирует политолог Сергей Медведев.

ПОЛИТИКА

• Уволили главу горизбиркома Петербурга Виктора Миненко ― за день до этого губернатор Александр Беглов лично наградил его орденом, что вызвало критику главы ЦИК Эллы Памфиловой.

• Памфилова, выразившая Миненко недоверие и громко возмущающаяся его орденом, решает вопросы тактического и личного свойства, считает писатель Виктор Шендерович: «Потому что все это надо делать тоньше, чем Миненко! Он же начал ломать закон прилюдно и внаглую ― и дискредитировал этим тонкую душой Эллу Александровну <…> Поздновато украшать себя румянцем стыда».

• «Тотальный диктант» может остаться без зарубежных площадок ― Россотрудничество отказалось от поддержки акции, так как автором текста в этом году выбрали Дмитрия Глуховского.

ВОЙНА

• Сжигают свои дома армяне, покидающие районы, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана.

КИНО

• На премию «Оскар» выдвинут фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.