Главное в политике за 19 октября

ПОЛИТИКА

• C «довлатовского дома» в Петербурге сняли таблички с именами жертв репрессий, установленные в рамках проекта «Последний адрес» — инициаторами стали несколько жителей дома.

• Депутаты, министры, чиновники, прокуроры и простые обыватели вносят свой посильный вклад в строительство авторитаризма. Не по приказу, по зову сердца, пишет колумнист NT Андрей Колесников, анализируя историю с табличками «Последнего адреса», требованием к вузам доносить на инакомыслящих сотрудников и студентов и другие: «Путин бы в одиночку не справился: строительство авторитаризма, конечно, менее амбициозная задача, чем строительство коммунизма, но, тем не менее, требующая массового энтузиазма и разносторонней помощи сограждан. И эта помощь приходит — последовательно и практически ежедневно».

БЕЛОРУССИЯ

• Под домашний арест из СИЗО перевели политтехнолога Виталия Шклярова и члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову.

• На протестных акциях в Белоруссии в минувшее воскресенье милиция задержала 280 человек, 215 из них в Минске.

• На соискание Нобелевской премии мира 2021 года выдвинули лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

ЭПИДЕМИЯ

• В Московской области закрываются выставки и музеи, запрещаются массовые и спортивные мероприятия — за сутки в регионе выявлено 448 случаев заболевания коронавирусом. В России этот показатель составил 15 982.

В МИРЕ

• После убийства преподавателя французская полиция начала 80 расследований по факту возбуждения ненависти в интернете — 16 октября преподавателя истории и обществоведения Самюэля Пати убил и обезглавил 18-летним чеченец. Педагог перед этим демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

• «Право на показ этих карикатур — в самой сути современной Французской Республики, свободной, светской и критичной, впитавшей непочтительный дух Вольтера и Фуко, Просвещения и баррикад 1968-го, — считает политолог Сергей Медведев. — Уступи в одной карикатуре — и дальше пойдет само: отказ от новогодних елок, коротких юбок, совместных залов в аквапарках и фитнесах, и далее по сценарию «Покорности» Уэльбека.

• «Виноват не ислам — виновата религия, — уверен социолог Игорь Эйдман. — В истории всех религий (не только традиционных, но и политических, типа коммунизма и национализма) в пору их наивысшего влияния был террор против еретиков, вольнодумцев, «кощунников», религиозные войны».