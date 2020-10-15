Главное в политике за 15 октября

ГЛАВНОЕ

• ЕС официально опубликовал список россиян, попавших под санкции из-за отравления Алексея Навального. К ограничительным мерам присоединилась и Великобритания.

• В администрации президента России создана рабочая группа для противодействия влиянию Навального, в том числе с помощью операций, направленных на его дискредитацию, пояснили в ЕС внесение в санкционный список представителей АП. Из-за чего в список попали глава ФСБ, заместители главы Минобороны и другие, читайте здесь.

• Никакая логика в санкционном «списке Навального» ЕС не просматривается, заявили в Кремле, отвергая наличие группы по дискредитации оппозиционера.

• Под санкции ЕС и Великобритании попал и Евгений Пригожин — его обвинили в поддержке поставок оружия в Ливию и ЧВК «Вагнера».

• Бизнесмен признал, что расстроен, так как ему «придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза». При этом он заявил, что дел в Ливии не имеет.

• «Персональные санкции — самые болезненные для путинской элиты, — отмечает политик Дмитрий Гудков. — Но хватит уже с надеждой смотреть на Европу: она с нашими проблемами все равно разбираться не будет, просто отвернется брезгливо. Разбираться — наша проблема».

ПОЛИТИКА

• Любовь Соболь начала предвыборную кампанию — она опубликовала свою программу кандидата в депутаты Госдумы.

• Кремлю, если он хочет, чтобы выборы не привели к кризису легитимности, нужно зарегистрировать несколько самых ярких сторонников Навального и провести в их округах демонстративно честные кампании, считает политолог Аббас Галлямов: «Вопрос в том, готов ли к этому Кремль. До сих пор соблазн избавить систему от критики постоянно одерживал верх над всеми остальными соображениями. Сейчас Кремлю придется наступить на горло собственной песне и эту критику терпеть. И от священной коровы — не трогать лично Путина — тоже придется отказаться. Если хотят, чтоб народ во все это поверил, — нужно сжать зубы и терпеть».

MH17

• Россия выходит из консультационной группы по катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом из-за жалобы Нидерландов в Европейский суд по правам человека.

• «Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России <...> Кабинет министров хотел бы подчеркнуть, что хотел бы продолжить переговоры для поиска решения, которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17», — прокомментировал решение Москвы глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

КИРГИЗИЯ

• Премьер Киргизии Садыр Жапаров объявил себя и.о. президента страны.

• «Решение об отставке, принятое сегодня пятым президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, вряд ли означает, что киргизская смута заканчивается. Скорее всего, она переходит в новую стадию», — считает политолог Дмитрий Дубнов.

• «В России на все это смотрят с немалой тревогой. Персона Жапарова в Москве воспринимается в совокупности с двумя определениями, не вызывающими энтузиазма — криминал и национализм, — пишет политолог Алексей Макаркин. — Сейчас Жапаров говорит, что Киргизия и далее будет стратегическим партнером России, и в стране сохранится российская авиабаза. Но его дальнейшие действия недостаточно просчитываемы. К тому же Жапаров был в окружении Курманбека Бакиева — президента, свергнутого при поддержке Москвы».

• Россия приостанавливает финансовую помощь Киргизии, пока ситуация в стране не стабилизируется и не заработают в полном объеме органы власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В МИРЕ

• Франция, Германия и Польша призвали к проведению новых выборов в Белоруссии.

• Лицензии адвоката лишает Минюст Белоруссии Александра Пыльченко, который защищает арестованных оппозиционеров Виктора Бабарико и Марию Колесникову.

• Во всеукраинский опрос, объявленный президентом Владимиром Зеленским, войдут вопросы о легализации каннабиса, сокращении числа депутатов, праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.