Главное в политике за 30 сентября

ГЛАВНОЕ

• Беспределом назвал решение Верховного суда Карелии глава местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, которому накануне увеличили срок заключения до 13 лет. «Не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем», — написал историк из СИЗО.

• В ЕС ужесточение наказания Дмитриеву назвали политически мотивированным: «Уголовное преследование Дмитриева было вызвано его правозащитной деятельностью и его исследованием политических репрессий в советский период. Это еще один вопиющий пример необоснованного и недопустимого юридического давления на правозащитников в нарушение международных обязательств».

• «Чекисты убивали всегда. А теперь они дали сталинский срок Юрию Дмитриеву, человеку, который сделал все, что было в его силах, чтобы вернуть имена расстрелянным, чтобы не позволить нам забыть о совершенных злодеяниях», — пишет историк Тамара Эйдельман.

• «Приговор — месть системы, которая наследует системе советской и хотела бы вновь предать забвению имена, возвращенные Юрием Дмитриевым, опорочив его самого и дело его жизни», — отмечают коллеги историка из «Мемориала».

• «Это тема не находится под нашим контролем. — Я не думаю, что президент как-то в курсе, — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Кроме того, как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать».

• «Навального отравили, Дмитриеву — 13 лет, Галямину сажают по дадинской статье. А это еще только вход в «путинизм 3.0» после конституционных поправок и полета Терешковой в вечность, и это еще даже не начало «киносеанса», а только продажа «входных билетов», — отмечает политолог Александр Морозов.

ПОЛИТИКА

• Центризбирком признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Петербурга и предложил ее членам сложить свои полномочия — ранее на избирком жаловались независимые кандидаты в муниципальные депутаты.

• Фильм о Карабахе армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» сняли с внеконкурсной программы Московского международного кинофестиваля.

• Что стало с «Нашими»? Политик Илья Яшин разбирает судьбы участников прокремлевского молодежного движения: «Кто-то клеймил коррупцию во власти и предлагал делать политику в белых перчатках. А потом оказался в тюрьме за воровство бюджетных средств».

США

• В США прошли первые дебаты между кандидатами на пост президента Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. «После этого зрелища я почувствовал себя униженным и деморализованным. Мы все должны принять душ», — прокомментировал шоу журналист Financial Times Эдвард Люс.

• «За грызней утонули все сущностные вопросы. Осталось ощущение полного бессмысленного бардака, такой у нас бывает на ток-шоу по Украине», — пишет журналист Михаил Таратута.

• 60% смотревших дебаты отдали победу Байдену и лишь 28% — Трампу, приводит данные экспресс-опроса CNN политолог Борис Макаренко.

• «Байден победил в том смысле, в котором побеждают лидеры гонки — не уступил. Трамп перебивал его, а он усмехался, так ни разу и не выйдя из себя. Когда он сказал президенту: «Заткнись, чувак», это было сказано легко, без особой злобы», — отмечает экономист Константин Сонин.

• Дебаты на английском — здесь, с переводом на русский — здесь, короткая версия — здесь.