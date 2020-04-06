В Коломне активиста вызвали в полицию из-за сбора денег на средства защиты для врачей

Активиста из Коломны Вячеслава Егорова вызвали в полицию для объяснений из-за начала сбора средств для защиты врачей местной больницы. Как пишет в Facebook адвокат Мария Эйсмонт, сбор средств энтузиастам пришлось прекратить, а деньги вернуть неравнодушным гражданам.

Активисты, среди которых был Вячеслав Егоров, обвиняемый по «дадинской статье» и ожидающий окончания расследования своего уголовного дела, решили помочь больнице в Коломне, хотя на тот момент заболевших в подмосковном городе еще не было.

«Главврач лично ответил активистам, что средства защиты не помешают, у фондов просить он их не может, но если общественность соберет и привезет, то примут с благодарностью. И представил примерный список всего, что надо из расчета на 150 коек на 90 дней (список довольно внушительный, я его видела)», — пишет адвокат.

Активисты разместили информацию о сборе средств в своих группах, но когда начали поступать деньги, Егорову «позвонили из больницы и слезно попросили все посты удалить». А после этого ему почти сразу «позвонили оперативники и пригласили на беседу для дачи объяснений».

«Со слов Славы, в беседе участвовал сотрудник ФСБ, который говорил, что им не нравится, что активисты нагнетают панику», — рассказывает Эйсмонт.

Активисты удалили посты о сборе средств, так как больница отказалась от помощи, а деньги отправили тем, кто их пожертвовал. По словам Эйсмонт, «во всем мире врачи с благодарностью принимают помощь от гражданского общества, а у нас — помогающих задерживают, вызывают для дачи объяснений, врачей запугивают, вынуждая скрывать проблемы».