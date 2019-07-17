МИД назвал ложью информацию о невыдаче виз учителям англо-американской школы

В МИД России назвали откровенной ложью информацию о невыдаче российских виз учителям московской англо-американской школы.

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты. А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие», — заявили ТАСС в Министерстве иностранных дел.

В МИД отметили, что, хотя школа является коммерческим предприятием, учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла США Джона Хантсмана. Москва в течение многих лет просила американскую сторону привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы на основе взаимности. В МИД указали, что аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдает.

Ранее The New York Times написала, что Россия отказала в визах 30 учителям англо-американской школы, расположенной в Москве. В школе обучаются 1200 человек из 60 стран, среди которых дети дипломатов, иностранных бизнесменов и россиян. Она была создана правительствами США, Великобритании и Канады в 1949 году.

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко предположил, что российское правительство пытается оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы добиться возврата российскому дипломатическому представительству объекты недвижимости в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были закрыты в 2016 году.