Володин вновь заговорил об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на страницах «Парламентской газеты» вновь вернулся к теме изменения Конституции, о чем он говорил ранее в январе и апреле. Он заявил об отсутствии «необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти» и необходимости «точечных» конституционных новаций.

«В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Также было бы правильно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации», — пишет Володин.

По его словам, «было бы правильно, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства».

Ровно эти же заявления Володина публиковались в интервью официальному сайту Госдумы в апреле. В январе спикер ГД говорил о необходимости расширить полномочия парламента и устранить существующий дисбаланс ветвей власти.