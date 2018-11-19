В Красноярске выпал с балкона вице-спикер регионального парламента

Утром 19 ноября во дворе дома обнаружили тело вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, в его квартире нашли предсмертные записки.

«По предварительным данным, потерпевший выпал с балкона лестничного марша, расположенного на двенадцатом этаже. В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, что может свидетельствовать о том, что его уход из жизни носит добровольный характер», — цитирует портал NGS24 сообщение краевого управления Следственного комитета.

Портал Sibnovosti напоминает, что в прошлом году при схожих обстоятельствах погиб и.о. начальника департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Юрий Парыгин. Он выпал с лестничного перехода, расположенного на 17 этаже дома.